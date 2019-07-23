宜蘭林姓男子去年因細故與父親爭吵，他情緒失控將衣服脫掉後，持菜刀闖進一家網咖店內隨機砍殺2人，所幸經反抗未造成被害人死亡；一審將他判刑12年，他提上訴主張精神抗辯要求減刑，但高院不採信，認定他惡性重大，依殺人未遂罪判囚11年10月。可上訴。

判決指出，去年5月2日晚上林男與父親吵架後，將全身上下衣褲全部褪去，原本持菜刀要追砍父親，但因父親衝出家門躲避，他未能尋得而無處發洩，竟跑到一家網咖店內砍殺收銀人員蔡姓女子的手臂，顧客陳男見狀上前救援。

林男隨即轉而攻擊陳，陳拿椅子阻擋而與他對峙，他不斷揮動菜刀揮砍陳的手部，然後再折返砍殺蔡女，陳男取得店內的滅火器噴擊，使他不得不退到店外，2人才倖免於死，最後經路人合力將林男壓制。

宜蘭地院將林男依殺人未遂罪判刑12年，他委由律師提上訴請求減刑，但高院酌依醫院鑑定報告，認為他行凶時並無辨識力減少情況，不予減刑。

高院斥責林男犯罪手段凶殘且惡性重大，且犯後未與被害人和解或賠償，經考量他的犯罪情節後，依殺人未遂罪判刑11年10月。全案可上訴。

(中時 )