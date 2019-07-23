谷歌、高通等7家科技公司執行長要求與川普見面，盡快考慮放寬中國電信大廠華為發放許可證一事。

川普與諸位執行長的進行會面，而雙方討論的主題包括華為和使用這家中國大廠設備上的安全隱憂。先前美國商務部將華為列入黑名單，禁止美國企業在未經政府同意下與華為做生意，致華為與美國政府間關係緊繃，但美方後來又放寬禁令條件。

參與會議的7家執行長包括美光科技公司（Micron Technology Inc.）、威騰電子公司（Western Digital Corp）、高通公司（QualcommInc.）、Alphabet子公司谷歌（Google）、思科系統公司（Cisco Systems Inc）、英特爾公司（Intel Corp）與博通公司（Broadcom Corp.）。

雖然這些科技業執行長們表態支持總統的政策，包括基於國安理由對美國企業向華為出售或購買設備實施限制，但也要求商務部及時做出發放許可證，討論後據傳川普也表示同意。

(中時電子報)