公路總局今（23）日表示，暑假期間，學生族群多投入機車駕照的考照行列，即日起到11月22日止，參加駕訓班機車訓練並考取駕照的民眾，每人可補助訓練費1,000元，名額有限，快上公路總局網站機車補助專區查詢。

公路總局表示，適逢暑假期間，學生族群報考機車駕照需求增加，鼓勵學子可洽詢鄰近的駕訓班參加訓練，讓騎車上路更有保障。根據公路總局的初步問卷調查，參加機車駕訓的民眾，有超過九成對課程的內容感到滿意，並認為對於增進交通安全認知及騎乘技巧有幫助。

公路總局表示，自4月16日起推出補助方案，只要參加駕訓班機車訓練並考取駕照的民眾，每人補助訓練費1,000元，名額共計8,000人。截至7月16日，只有2,238名民眾參加補助，呼籲民眾多加申請利用！

公路總局表示，全台辦理機車班之駕訓班有27家，未來也將持續鼓勵業者增設，讓民眾能夠就近接受機車駕駛訓練，相關資訊可上公路總局網站機車補助專區查詢。

(工商 )