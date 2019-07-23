國安人員利用總統出訪友邦機會，走私654萬元、9800條免稅香菸，經立委踢爆後，震驚國人，外傳是團購，但也有一說是選舉菸。航空界人士透露，香菸是有賞味期的，一下子訂購這麼多，應是為了2020總統大選用來綁樁腳的。

航空界人士表示，這麼大量的訂購，不可能是團購，沒有人可以花這麼大的心血來弄團購，但若是有高層指示，華航配合，才有可能辦到。

他說，這些免稅菸從訂購到裝箱，存放到華膳空廚，完全未過出國，待總統出訪結束回台時，再隨著總統車隊，駛離機場，這整個過程，除了國安局相關人員、華航及華膳高層知情外，總統專機組員不會有人知道，可說是在神不知鬼不覺的狀況下於國門前發生。

他估計，這次若是成功的走私9800條香菸，至少可省下300多萬菸品健康捐；由於香菸是有味賞期的，走私這麼的大量，不管是自己抽、送人，還是拿出來買賣，都是一時無法消化的，研判最大可能是為了2020總統大選，拿來綁樁腳的。

(中時電子報)