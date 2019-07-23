靜宜大學今年再度勇奪教育部「學海計畫」4項計畫補助達1250多萬元，補助總額全國第一！（陳世宗翻攝）

靜宜透過教育部「學海計畫」、靜宜411出國遊留學及ISEP遊留學機制，培養學生跨文化與外語溝通能力。（陳世宗翻攝）

靜宜大學國際化教育再受肯定！日前榮登「Cheers雜誌」辦學績效成長，全台私立大學第五名；今年再度勇奪教育部「學海計畫」4項計畫補助達1250多萬元，補助總額全國第一！校長唐傳義表示，靜宜大學善用天主教學校的國外資源與國際連結優勢，以議題為導向，讓學生關懷在地、瞭解世界脈動；並融入跨國文化，走出教室協助解決問題、貢獻社會，同時讓弱勢學生也有機會享用資源。

教育部為提升青年的國際移動力、拓展國際視野，自2007年起開辦學海計畫，其中包括選送優秀大學生出國研修的「學海飛颺」、專業實習的「學海築夢」，與清寒優秀生專屬的「學海惜珠」；2018年再增「新南向學海築夢」計畫，讓學生至新南向國家職場實習。

唐傳義表示，靜宜全球姊妹校超過450所，也是ISEP國際學生交換計畫台灣私校唯一會員學校，學生前往國外700多所學校留學，只要支付靜宜學雜費及住宿與當地生活費。校方透過教育部「學海計畫」、靜宜411出國遊留學及ISEP遊留學機制，培養學生跨文化與外語溝通能力；在累積經驗中，擴展視野，增進國際移動力，順利接軌國際。

靜宜大學除透過產、官、學資源合作，讓學生前往中南美洲、西班牙、杜拜、紐西蘭、日本等國進行海外企業實習；透過不同學習場域，深化人才培育，讓海外學習機制連結就業。

靜宜也推動「全球移動MBA雙聯及三聯學制」，學生僅需負擔靜宜學費，即可於奧地利「上奧科技大學」、墨西哥「CETYS大學」及靜宜大學等三地學習研修，體驗跨文化學習、溝通、交流，以靜宜2年學費，取得亞洲、歐洲、美洲3校碩士學位！

「拔尖也扶弱，雙方互惠、資源流動！」唐傳義指出，靜宜透過天主教台中教區，長期在台灣的非洲唯一邦交國「史瓦帝尼」，從事醫療及教育志工相關活動。

今年更將在「社會企業」及「生技園區」培育雙方人才，在「社會企業」，希望協助當地智能不足的孩子製作產品，銷售給台灣社福及公益等團體作為禮品；並透過實體企業的營運，讓學生以不同思維及方式，瞭解世界各地的需求。在「研發人才」，靜宜透過「化粧品」及「食品」等領域強項，在當地發展生技園區，培育人才、提供就業，也有助鞏固兩國邦交。

(中時 )