台灣民政府違建 桃市府鐵腕拆除 11:422019/07/23 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣民政府位於桃園龜山的中央會館因屬於違建，桃園市政府建築管理處23日派員拆除。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣民政府位於桃園龜山的中央會館因屬於違建，桃園市政府建築管理處23日派員拆除。（賴佑維攝） 台灣民政府位於桃園龜山的中央會館因違建問題，桃園市政府建築管理處23日進行拆除，不過台灣民政府人員20日就已經開始打包，現場人去樓空。但是地主對於建物被拆感到不滿，但經過建管處人員溝通後，自行離去。 因台灣民政府爭議不斷，龜山警方擔心發生衝突，現場也規畫警力維持現場秩序。據了解，該中央會館是台灣民政府和地主承租，不過得知23日將有重機具入場拆除建物，已經在20日開始打包，23日警方和建管處人員拆除前，也先巡視內部還有沒有人員，但已經被清空。 (中時 ) #現場 #台灣 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 參展送好康！水美溫泉會館住宿下殺三折 04:102019/07/19 投資理財 老婦被撞騎士肇逃 再遭後方機車輾過慘死 11:002019/07/19 社會 財政尚屬穩健 我長期債務 去年增加226億 04:092019/07/20 金融．稅務 年度美食盛會－台灣美食展7／26開鑼 藝鳴驚人亮點多！ 04:092019/07/20 產業特刊 台灣日東電工 設置保稅倉庫以撙節 10:542019/07/22 財經 國安人員走私菸品案 調局約談「貨主」吳宗憲 20:142019/07/22 社會 國安人員走私菸品案 「貨主」吳宗憲深夜送北檢複訊 22:202019/07/22 社會 新版高一台灣史 宣稱「台灣主權未定論」 23:582019/07/22 生活 國安人員走私香菸 小英震怒下令徹查 04:102019/07/23 財經要聞 印花稅法 立院下會期提廢止 04:102019/07/23 金融．稅務 社會熱門新聞 走私9800條香菸 總統隨扈吳宗憲正面曝光 - 社會 第一次見男友「香蕉」 女大生2字評語網笑翻 - 社會 獨家》隨扈走私案 國安會秘書長李大維辦公室也團購 - 社會 調查局追吳宗憲走私免稅菸 歷任總統隨扈挫ㄟ等？ - 社會 【江湖追殺令1】孫女遭姦 黑幫大老怒動員：人給我抓出來 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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