台灣民政府位於桃園龜山的中央會館因屬於違建，桃園市政府建築管理處23日派員拆除。（賴佑維攝）

台灣民政府位於桃園龜山的中央會館因違建問題，桃園市政府建築管理處23日進行拆除，不過台灣民政府人員20日就已經開始打包，現場人去樓空。但是地主對於建物被拆感到不滿，但經過建管處人員溝通後，自行離去。

因台灣民政府爭議不斷，龜山警方擔心發生衝突，現場也規畫警力維持現場秩序。據了解，該中央會館是台灣民政府和地主承租，不過得知23日將有重機具入場拆除建物，已經在20日開始打包，23日警方和建管處人員拆除前，也先巡視內部還有沒有人員，但已經被清空。

(中時 )