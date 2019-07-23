蔡政府爆發大醜聞，跟隨蔡英文總統出訪的國安局特勤透過華航高層下訂近萬條免稅香菸，並利用總統禮遇通關，將載著香菸的5輛貨車企圖一起走私入境。消息爆發各界撻伐，近日頻對蔡政府開炮的台北市長柯文哲今受訪時罕見沒有撂狠話痛批，但也別有深意地說，這講穿了就是管理的問題，有時候管理不容易，要咬緊牙關，「即使是好朋友、親信，該殺照殺」。

柯文哲表示，他猜蔡總統一定很懊惱，一個這麼棒的訪美（行程），而且美國高規格接待，結果一顆老鼠屎就把她出國訪問，打算要做廣告的，全部毀掉。

柯文哲指出，「這件事是給我們很大的警惕」，也就是很多事情都是被小問題打垮的，雖不要嘲笑別人，但其實這講穿了就是管理的問題，有時候管理其實沒這麼容易，要咬緊牙關，即使他是好朋友、親信，該殺照殺，但這要撐很久以後，大家才會相信要依法行政，這沒有3、4年無法成功。

媒體追問，華航堅持該國安特勤「循正常程序，上網購買免稅香菸」，柯怎麼看這樣的說法？柯文哲表示，這時候就是每個單位要發言要很小心，且組織管理不好，出問題通常是大家不准講話，指定一個專案小組，專門發言人發言，否則每個各自發言，通常事後要善後更慘。

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(中時 )