出身黑道世家的少女糖果（化名），遭到渣男沈良（化名）透過網路交友軟體引誘失身，又被恐嚇威脅要公布裸照強逼少女繼續交往，消息傳出造成家族震動，身為黑幫大老的少女爺爺更是極為震怒，下達「甲級動員令」，要求所屬各堂口小弟悉數出動，務必儘快將人抓到。

本刊調查，糖果的爺爺在國內外各幫派都享有超凡地位，他響叮噹的外號無人不知，從年少開始帶領所屬幫派打下一片江山，幫派生意觸及公共工程、房地產、船運、期貨證券、娛樂影視、電動玩具等，舉凡道上有任何擺不平的事情或利益，都會請他出面主持公道，由於處事公平，做人八面玲瓏，江湖地位十分顯赫，堪稱「喊水會結凍」的重量級人物。

由於糖果二年前在網路認識渣男沈良，被對方巧言欺騙失身，之後又被威脅要公布裸照，恐嚇糖果和他繼續交往，當時糖果尚未成年，渣男行為明顯構成誘姦未成年少女罪責，經糖果之母偕同至警局報案後，家族也隨之獲悉，據悉，包括糖果的叔伯長輩均十分忿怒，爺爺更下令所屬悉數動員一定要把人給抓到。

黑道仇殺屢見不鮮，為報復欺負自己子女的手段必然更為凶狠，這位涉案渣男目前可說是命在旦夕，最好趕快主動向警方投案，避免遭到黑道私刑處理。

(中時電子報)