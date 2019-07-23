國安局人員涉嫌藉總統蔡英文出訪勤務，走私達9,800條菸品，引起各界震撼、蔡英文震怒，要求嚴辦。國民黨立法院黨團今（23）日召開記者會，總召曾銘宗表示，國安官員在總統車隊夾帶私菸，膽大妄為，顯示蔡英文領導有問題，予以嚴厲譴責。立委費鴻泰質疑，「蔡英文憑什麼生氣？必須向國人道歉，這不是生氣就能掩蓋妳的無能」。

立委費鴻泰質疑，對蔡政府，民眾充滿太多疑問，行政院因國安疑慮否決雙子星案，沒想到真正的國安問題出自總統府，「蔡英文憑什麼生氣？必須向國人道歉，這不是生氣就能掩蓋妳的無能」。

立委林德福則認為，發生這種集團集體式「走私」的醜聞，應立即限縮機場禮遇條例，給全民交代！立委賴士葆則強烈呼籲，國安團隊必須全面改組，發生這些勾當，人民不齒，另外財政部、金管會也要出動，以金流追人，把犯罪網找出來！

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(工商 )