台北市長柯文哲近日言行被外界解讀為參選起手式，但根據數份民調都顯示，如果柯真的參選，對蔡英文總統選情衝擊最大，不少綠營基層也憂心，恐怕會讓國民黨韓國瑜得利。對此，柯文哲今表示，他理解這就是綠營基本心態，但選舉應該是正面的，不應該說討厭民進黨或者害怕韓國瑜（而去投票），他不希望2020成為恐懼跟仇恨的比賽；此話一出，無疑形同再度為自己宣布參選埋下伏筆。

一向被視為「友柯」的民進黨北市議員高嘉瑜表示，如果柯文哲參選，會讓韓國瑜得利，柯恐變成歷史罪人。柯文哲今先是表示「都還沒參選，她緊張什麼？」接著表示這就是高表達她的意見，而他自己也有聽到這樣的聲音，他理解這是所謂的綠營基本心態。

但話鋒一轉，柯文哲強調，他仍希望選舉應該是正面的，不應該說討厭民進黨或害怕韓國瑜，事實上政治動員最有效是恐懼跟仇恨，但他不希望2020是一種恐懼跟仇恨的比賽。

不過柯文哲也笑說，高嘉瑜仍是好朋友，如果高要選立委，因為本來就很優秀，即使她支持小英，她還是最好的立委候選人，她當立委是OK、很適當的，上次2016如果民進黨直接提名高嘉瑜搞不好就贏，「她敢給我站台我就去幫她站台啊！」

至於到底要不要參選2020，柯文哲僅表示，現狀大概就是民調維持25％，再講吧，他還在多方思考；他坦言，如果現在前鴻海董事長郭台銘出來選，至少知識藍、經濟藍選民的焦慮會馬上下降，但郭現在不在台灣，不知道躲在哪，等他回來雙方再談。

另外，韓國瑜預測柯文哲一定會參選，還說願意與柯進行政策辯論，另也積極撰寫國政白皮書。對此，柯文哲說「政策辯論那要讀很多書耶」，接著也以政府資本門預算執行率太低為例，強調台灣最大問題不是政策而是執行力，這才是真正死角，否則講一大堆沒用，沒辦法執行，執行力才是應該優先改善的。

(中時 )