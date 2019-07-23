NBA專家佩爾頓針對目前自由市場五個位置剩下的球員進行評選，當中華裔球員林書豪是控球後衛遺珠首選。

林書豪在今年的季後賽只打了27分鐘，之前在老鷹陣營表現得非常不錯，是一名合格的替補控球後衛，以目前剩下的自由市場尚未找到合約的控衛當中，林書豪的得分與進攻組織效率是最好的。其他人選由柏克與賈瑪克勞德。

最好的側翼射手J.R史密斯。自從詹姆斯離開騎士之後，史密斯只打了11場比賽就遭到騎士棄用，甚至被釋出成為自由球員，對於一支想要奪冠的球隊而言史密斯確實能夠發揮作用，但得忍受他隨時有可能斷電的危機。

最好的側翼防守者尚波特，他在上季打了近1500分鐘，是目前是由市場上出賽時間最多的球員，上季在國王先發了40場比賽，來到火箭後變成替補。

最有能力的大前鋒「老飛人」卡特，他的位置雖然是三號小前鋒，但上賽季有94%的時間是打四號大前鋒為治，儘管已經42歲，但他仍有39%的三分球投射能力，另一位人選是保羅蓋索。

最好的禁區防守者諾亞，上賽季在灰熊表現不錯，他有很好的執行能力，加上52%的兩分球投籃命中率創個人2011-12球季之後最佳紀錄，而且在有限的上場時間內能有效捍衛禁區防線。

(中時電子報)