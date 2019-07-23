偷嚐禁果！基隆市1名就讀高中的吳姓男子（18歲），透過臉書認識了就讀同一所國中、未滿14歲的學妹，吳男見學妹長相清純、發育良好，於是一見傾心，頻頻邀約她到他家讀書寫作業，怎料卻在教功課的過程起了歹念，與學妹上床嘿咻5次，事後遭到學妹家人得知，氣炸提告。基隆地院審結，將吳男判處有期徒刑2年，緩刑5年。

檢警調查，吳男去年11月利用臉書認識學妹，2人相見後迅速發展關係，吳男趁家裡沒人之際，盛情邀學妹到家裡「進修」，孤單寡女獨處一室，吳男便把學妹從椅子上教到床上，發生5次性關係。

孰料，吳男今年初竟「神隱」，學妹懷疑吳射後不理，終於有次連絡上學長，吳卻告訴學妹「我已經交女朋友了」，讓學妹心碎。

直到2月農曆新年間，學妹的家人查看女兒手機時，意外發現她與吳男交往，經追問下得知2人已發生性行為，氣炸提告。

吳男經訊後坦承發生性關係，基隆地院法官審理後，認為學妹未滿14歲，吳男卻跟她發生5次性關係，依妨害性自主罪，分別判處1年半，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

(中時 )