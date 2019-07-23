對於國安局官員利用總統出訪勤務走私菸品，行政院長蘇貞昌今天表示，將嚴查嚴辦，從制度面、作業面，該檢討、該防止、該究責的都要做。

蘇貞昌今天出席「加強推動大型車輛裝設行車視野輔助系統」推廣活動，面對媒體詢問國安局官員走私菸案，華航是不是也有疏失時，作上述表示。

蘇貞昌說，總統這次出訪非常辛苦，成果豐碩，不但跟很多友邦國家彼此聯絡感情，美國的部分也開創很多難得的先例，成果豐碩，應給予高度肯定，但卻看到官員做出不法情事，這方面理當嚴查嚴辦。

至於禮遇通關部分是否要檢討，蘇貞昌說，從制度面、作業面，該檢討、該防止、該究責的都要做。

對於這次調查局攔下特勤人員時，特勤人員被攔下時還講了一句「這是總統車隊，你們不知道嗎？」是否該給調查局人員一些獎勵，蘇貞昌說，現場情況、言行他不知道，沒有評論，但國家人員執法都各有權責，理當依法該怎麼做就怎麼做。

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