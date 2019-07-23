719高雄豪大雨，造成多處淹水，行政院長蘇貞昌今（23）日怒轟，高雄市長韓國瑜「不該神隱20幾個小時後，不知輕重頭尾，突然亂放炮，只懂得要錢、不按規定來，非常不該也非人民之福」。對此，韓國瑜回嗆蘇永遠兩套標準，獨眼龍式的施政愈來愈奇怪，昨天台北也淹水卻不敢得罪柯P，但韓國瑜就是活該該罵。

韓國瑜今天表示，自從蘇貞昌當行政院長後，對高雄市講話愈來愈酸，愈來愈辣，他自己去思考，這次719豪大雨是不是只有高雄淹水？而昨天台北市也淹水，為什麼沒看到行政院院長蘇貞昌、副院長陳其邁去視察呢？「喔，因為不敢得罪柯P」，高雄市是韓國瑜執政就是活該該罵。

「我們做了那麼多努力，何苦如此酸言酸語，所以我對蘇貞昌提出強烈抗議」。韓國瑜不解蘇永遠兩套標準，而且施政風格愈來愈奇怪，獨眼龍式的施政，看到民進黨執政的縣市長，那隻眼睛閉起來，而看到國民黨施政，特別是韓國瑜這隻眼睛張得大大的動輒得咎，對高雄太不公平。

韓國瑜認為，這次高雄市民淹水很辛苦，需要中央的幫忙，而不是中央這樣嚴厲的指責，「如果我們沒有認真去做，指責沒有問題」，但清溝渠都清2000多公里了，要蘇揆自己張大眼睛去看，市政府已經努力3個多月了，卻換來蘇院長繼續講話這麼難聽，「我覺得要一視同仁」。

(中時 )