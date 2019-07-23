陪同蔡英文總統出訪的隨扈驚爆走私香菸，國民黨團今（23）早呼籲金管會應出面，了解金流動向來抓人。財政部關務署副署長彭英偉表示，會去清查華航相關保稅倉庫的帳簿，核對進出有無平衡與符合程序。至於海關有無可能從旁協助走私？彭直言「不可能」，強調目前海關不會有人涉案其中。

陪同總統出訪的國安局少校吳宗憲、張恒嘉等人，涉嫌利用總統出訪專機入境行李通關禮遇之便，夾帶9800條免稅香菸入境，今早兩人已依貪污治罪條例等罪聲押禁見。

針對隨扈走私9800條免稅香菸，國民黨立委陳宜民上午秀出隨扈吳宗憲同袍友人傳來替吳喊冤的訊息，直指「單憑吳一個人，有權力能安排自己的貨車在車隊裡，所有長官全都不知情？」

該訊息提到，吳宗憲只是一個少尉，相信只是替死鬼，長官下令，難道他要跟自己的事業過不去嗎？吳絕對有錯，但相信吳是清白的，吳的確可以去檢舉，但在這樣的職場環境，一個少尉有多少能力說不？

國民黨立委賴士葆表示，蔡英文總統要說清楚上任後每次出訪，是否有發生類似勾當走私行為，若有的話，蔡就要下台，他也呼籲金管會應出面調查，了解金流動向，藉此來抓人。

國民黨立委林德福痛批，不能給方便當隨便，政府應立即檢討並限縮國際機場禮遇作業辦法。另一位藍委許毓仁指出，國安團隊、民代、隨行侍衛等涉及相關流程的人員，全部接受測謊，從上到下徹底調查。

出席的財政部關務署副署長彭英偉回應，目前檢調單位對於相關事實進入調查程序，後續會查個水落石出並給國人交代，至於通關禮遇辦法規定，不肖人士利用漏洞從事不法行為，會與國安局檢討，亡羊補牢。

彭英偉指出，將核對華航相關保稅倉庫的帳冊管理，看進出有無平衡且符合程序。媒體詢問負責海關業務的關務署有無從旁協助？彭強調，不可能，以他掌握的情資，目前海關不會有人涉案其中。

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(中時 )