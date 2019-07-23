昨天下午雙北市降下暴雨，其中大安區半小時時雨量高達99.5毫米創下紀錄，造成多處積淹水。台北市長柯文哲今表示，去年也有一次強降雨造成淹水，加上昨天這次，有發現全市兩個地方重複，一個是東門捷運站地下道，另一個是小巨蛋周邊，會將重複淹水的地點列為優先處理。

日前高雄因為強降雨積淹水，有部分人士質疑高雄市長韓國瑜治水不利，當時柯文哲曾說「不要嘲笑別人」，他今又說，不敢嘲笑別人就是這樣，極端氣候誰遇到誰倒霉。

柯文哲說明，台北市的系統設計是應付每小時78mm的降雨量，如果每小時下78mm以下還會淹，那要檢討清淤是否有問題。本來工務局有個計畫是10年內要提高至88mm，但這需要的經費很高，所以今早先把去年一次強降雨淹水、今年一次，兩次的地點重疊一下，發現兩個地方有重複，一個是東門捷運站地下道、一個是小巨蛋周邊。

柯文哲指出，小巨蛋周邊需要挖一些涵洞加以改善，而東門捷運站地下道也會寫改善計畫，也就是針對去年、今年重複積淹水的地點優先處理。他強調，外界如果要批評就批評，我們轉過頭就去修改，建立新的心態，把別人批評當作改進動力。

媒體詢問，包括行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇似乎都特別關心先前高雄積淹水狀況，此次反而比較未針對台北市？柯文哲說，來台北關心也不會比我更熟悉，市政很熟悉，他來看一看就跑了，真要講什麼會被我們K更慘。

至於昨天強降雨時，柯也在接受媒體專訪。對此，柯文哲解釋，接受專訪時手機都一直在響，line還在回答，真正好的管理是制度，不是首長一定要坐在應變中心，現在已經是網路時代，好的管理是不管你在哪，但available，這是比較重要的。

(中時 )