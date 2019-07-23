教育部長潘文忠今天在全國教育局處長會中表示，12年國教課綱8月1起實施，從106年到111年5年時間，政府為這項政策投入共450億元，希望培養學生自發、互動的學習，最終達到共好的目標。

全國教育局處長會議今天在雲林斗六市舉行，來自全國各縣市的教育局處長齊聚一堂，聚焦討論12年國教此一重大教育政策，希望進一步強化中央地方夥伴關係，共同迎接新課綱的來臨。

雲林縣長張麗善表示，雲林是農業縣，面臨高齡化及少子化問題，每個人每月可支配支出僅1.5萬元，希望中央多協助雲林的教育，以讓雲林的小孩子不會輸在起跑點上。

潘文忠則表示，12年國教課綱8從發展、研究到審議就花了10年時間，過去以來，中央和地方非常多教育伙伴投入準備，所有教科書並在5月底前完成審議，8月1日起正式實施。

潘文忠說，為了因應12年國教課綱的實施，從106年到111年5年時間，政府共投入450億元經費，包括國小教師每班員額從1.5人增加到1.65人、國中從2.0人到2.2人，投入更多的教師，讓學生可以更完善的學習。

此外，在設備方面也積極改善。潘文忠表示，已為全國中小學的4000多間資訊盡是進行更新，並新建的900多間科技教室，以全面提升學生的科技素養，讓他們有能力因應新時代的挑戰。

教育部表示，12年國教課綱是啟動是台灣教育走向下個階段非常重要的契機，除了課綱，師資準備、專業成長、教學課程等配套措施的推動，都必須同步到位。而各地方政府的教育單位首長、主管與在地各級學校聯繫密切，更是扮演政策能否順利推行的重要角色。

教育部說明，12年國教課綱的推動，讓孩子的教育更深、更廣，未來學校必須更強化學生學習主體性，發展校本課程，讓孩子能夠適性發展，喜歡思考與學習，培養自發、互動、共好的「核心素養」，提升未來競爭力。

(中時 )