國安局特勤人員利用總統出訪之際，走私近萬條菸品，涉嫌「團購」的單位恐不止於國安局，全案如滾雪球越滾越大。外交部公眾會副執行長歐江安今天表示，外交部負責規劃總統出訪以及執行，菸品走私案已進入司法程序，相關細節由相關單位回答比較妥適，外交部不予以評論。

惟據了解，外交部為求慎重，正在清查了解是否有人員參與菸品購買案。

歐江安說，我們可以看到這次出訪的執行結果很成功，不論是過境美國紐約、丹佛，訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，出訪成果都是正面的，也在國際間有效提升台灣能見度。

歐江安表示，總統與四友邦友誼得到深化，鞏固邦誼，我們也跟美國深化各層面友好關係以及互利互信的夥伴關係，這都是外交部的重點。

歐江安強調，有關於國內相關單位內部紀律性問題就要問其他單位，外交部被牽扯進去對第一線打拚外交的同仁並不公平。總統在臉書也有公開三點指示，相關單位主管已經為此負起責任，外交部被牽扯進去對第一線打拚外交的同仁不公平。

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(中時 )