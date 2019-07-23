台北市知名的貴子坑鄉村俱樂部負責人陳仲明，10年前在北投地區開鑿溫泉，他為規避溫泉法找來不知情的議員協助會勘，時任產發局水資源股長陳相伯在會勘紀錄上放水，一審將陳相伯判囚1年6月、陳仲明1年10月，高院就陳仲明部分改判1年6月，其餘部分駁回上訴。

高院撤銷改判的原因，因大法官釋字775號對累犯的解釋意旨，陳仲明雖構成累犯，但不應加重其刑，所以在刑度上重新進行考量，至於陳相伯部分因上訴沒有理由，維持一審的刑度。

(中時 )