假會勘真放水 市府官員護航溫泉業者 12:262019/07/23 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市府官員包庇貴子坑鄉村俱樂部遭起訴。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市知名的貴子坑鄉村俱樂部負責人陳仲明，10年前在北投地區開鑿溫泉，他為規避溫泉法找來不知情的議員協助會勘，時任產發局水資源股長陳相伯在會勘紀錄上放水，一審將陳相伯判囚1年6月、陳仲明1年10月，高院就陳仲明部分改判1年6月，其餘部分駁回上訴。 高院撤銷改判的原因，因大法官釋字775號對累犯的解釋意旨，陳仲明雖構成累犯，但不應加重其刑，所以在刑度上重新進行考量，至於陳相伯部分因上訴沒有理由，維持一審的刑度。 (中時 ) #上訴 #溫泉 也許您會感興趣 推薦閱讀 指控前立委縱容索賄 前民進黨組織副主任判6月 11:112019/07/19 社會 揭密：日本人為何這麼愛泡湯？ 07:302019/07/20 日常 721遊行今登場 傳港府採5招反制 04:092019/07/21 兩岸新聞 跨年搭郵輪式列車 到花蓮看曙光5千有找 10:402019/07/21 旅遊 17歲妹進公司5天 慘遭色副理壓床上 00:032019/07/22 社會 柯建銘調閱洩密案庭訊光碟 駁回 04:102019/07/22 社會新聞 開車撞警逃逸高院改判無罪 最高法院不認同 11:162019/07/22 社會 開車撞警判無罪 最高法院撤銷 04:102019/07/23 社會新聞 北橫好好拍 快來票選最佳景點 04:102019/07/23 地方新聞 裸男拿菜刀網咖砍人 判囚11年10月 11:422019/07/23 社會 社會熱門新聞 走私9800條香菸 總統隨扈吳宗憲正面曝光 - 社會 第一次見男友「香蕉」 女大生2字評語網笑翻 - 社會 軍公教年改釋憲 823結果出爐 - 社會 - 中時 獨家》隨扈走私案 國安會秘書長李大維辦公室也團購 - 社會 獨》陸軍一日兩起意外 折損2士兵 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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