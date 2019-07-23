香港修訂《逃犯條例》風波仍持續不斷，抗議群眾與警方及號稱「元朗守護者」之間爆發多起衝突，引起全球關注。不過，美國總統川普22日表示，對於香港數起示威遊行中，中國大陸國家主席習近平表現的「非常負責」。

香港西鐵元朗站先前爆發多起白衣人士圍毆穿黑衣的抗議者，記者與部分路過民眾也捲入其中，而抗議民眾抗議警察竟在一旁袖手旁觀，造成至少45人受傷的血腥圍毆事件。不過據《南華早報》報導，川普在白宮時被問及此事，表示「他們已在此抗議多時」，「我對此了解不多但我相信習主席表現得非常、非常負責任」。

報導指出，川普的言論並未為直指周日的暴力事件，但稱整起抗議「相較非暴力」，「中國如果有意，就有辦法阻止這些抗議」，並相信習會「做出正確的事」。

香港行政長官林鄭月娥22日除了譴責「反送中」示威者圍堵中聯辦（北京中央政府駐港聯絡辦公室大樓）之外，更對元朗發生的白衣人襲擊事件表示「令人震驚的暴力行為」，施暴者「目無法紀，肆意傷害市民和乘客，行為令人髮指」，強調港府會全力跟進調查，依法追究。

雖然美國務院對香港《逃犯條例》表示「嚴重關切」，而川普也聲稱曾在上月G20高峰會上與中習提到香港問題，但先前外媒指出，川普為了在G20上與習舉行高峰會上，向習表示若能重啟貿易談判，美方有意願減輕在香港爭議上對北京的批評立場。而川習會後，美國國務院要求美國駐港澳總領事唐偉康（Kurt Tong）在告別演說中減少對北京對香港爭議的批評，淡化爭議內容。

(中時電子報)