彰化縣長王惠美(左二)、前縣長魏明谷(右一)和立委陳素月（左一）都出席上午的通車典禮，並聯合上香祈福。（謝瓊雲攝）

大葉大學學府路從山腳路口延伸到東美路的聯外道路23日完工通車啟用，彰化縣長王惠美與台水董事長、前縣長魏明谷難得同台，出席通車典禮，校長梁卓中感謝縣府與大村鄉公所全力協助，讓全校師生未來交通更加便捷暢通。

新闢道路全長98.5米、路寬12米，總經費820萬元，在立法委員陳素月協助向彰化縣政府爭取下，由縣府撥款補助大村鄉公所辦理，用地取得部分由大葉大學無償提供校地、部分則為大村鄉立托兒所遷移後閒置已久的社區活動中心拆除後整地。

大村鄉公所今年2月開工、6月份如期如質順利完成，本月完成驗收後、23日上午辦理通車典禮，彰化縣長王惠美感謝大葉大學、大村鄉公所及縣府團隊的努力，期望通車後能提供鄉親與學子們更便捷及安全的用路環境。

梁卓中表示，大葉大學建構交通網絡，而山腳路學區學生人數多，上下班、上下學的通勤時間車流量大，學校提供校地作為道路用地，感謝縣府、鄉公所大力協助，完成道路延伸的聯外道路工程，盼能促進學校與地方共榮。

王惠美表示，她在任內也積極爭取交通建設，包含山腳路拓寬和東彰快速道路北段新建工程，總工程經費高達17億，但縣府仍全力以赴、持續規畫設計，完工後和大葉大學銜接，更方便學生上下學，可以和大葉大學銜接，未來山腳路交通會呈現嶄新風貌。

魏明谷指出，中央很重視山腳路的拓寬工程，學府路聯外道路通車後，可以連接山腳路，南投那邊的師生要來大葉大學也很方便，東彰道路北段通車後，往南可以通往高鐵彰化站出口，也可以連接國道福爾摩沙高速公路，交通的便利性提升不少。

由於大葉大學全校上萬名師生，經常在山腳路發生車禍事故意外，彰化縣政府向公路總局申請辦理「公車進校園」專案補助，現有3條公車行駛路線進入大葉大學校區，縣府強調未來將規畫建置一座長廊式候車亭，將有效再提高學生使用公共運輸的意願，讓學生通勤更加舒適安全。

通車典禮由校長梁卓中（中）主持，彰化縣長王惠美(右三)、前縣長魏明谷(左三)難得同台一起為道路通車啟用剪綵。（謝瓊雲攝）

大葉大學學府路聯外道路23日通車，縣長王惠美（左五）、前縣長魏明谷（左四）難得同台，但是互動不多。（謝瓊雲攝）

延伸道路通車後可望緩解聖瑤西路、山腳路的交通瓶頸。（謝瓊雲攝）

(中時 )