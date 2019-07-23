小飛魚們讓世界看見台灣也看見蘭嶼。（楊漢聲翻攝）

由台東蘭嶼椰油國小學生組成的「小飛魚文化展演隊」，參加波蘭「國際兒童藝術節」開幕典禮時，大會為參加活動的國家準備國旗，打開一看竟是「五星旗」，差點退席抗議，幸好校方有自行準備國旗，讓中華民國青天白日滿地紅的國旗能在國外飄揚。

由椰油國小文化展演隊改編，探討達悟族孩子「失根與尋根」的電影「只有大海知道」，不僅引起廣大迴響，也受到主辦波蘭兒童藝術節單位注意，邀請小飛魚們參加在波蘭舉辦的國際兒童民俗藝術節。

台東縣蘭嶼鄉椰油國小的小飛魚文化展演隊獲邀到波蘭演出，但是高達388萬元的龐大經費，卻讓他們愁苦萬分，所幸透過義賣及募款，短短15天便達標，小飛魚們在19日也順利抵達波蘭。

在開幕典禮上，收到大會準備的進場國旗，但打開一看竟是中國大陸的「五星旗」，讓師生們相當傻眼，還好我們自己有準備國旗，不然可能要退席抗議。

小飛魚文化展演隊將國旗飛舞的照片貼上粉絲團，也湧進上千位網友點讚，並紛紛留言，小孩一出場，看到中華民國的國旗，真的太感動了，很棒的國民外交，也讓全世界看見蘭嶼。

(中時 )