總統蔡英文今天接見世界台灣商會聯合總會回國訪問暨投資考察團，蔡總統感謝台商長年以來對故鄉的疼惜與支持，希望大家一起回台投資，現在是台商回台投資最「當時」、「好時機」，「與我們一起拚」，一起為台灣企業發掘更多商機。

她日前已經宣布，台商回台投資金額已突破新台幣4520億元，她相信能達到5000億元新目標。

總統致詞時首先感謝台商夥伴跟政府分享第一線的經驗，她昨日才剛結束「自由民主永續之旅」，在這期間也過境美國紐約及丹佛，深刻感受到旅外僑胞和臺商朋友對台灣的情義相挺。除了感謝游萬豐總會長在此次出訪同行，一起為台灣拚外交，也要給現場台商夥伴肯定和鼓勵。

總統指出，從過去以來，台商朋友用「一卡皮箱」闖天下的精神，不僅在國際間創造豐碩的成果，也用經濟撐起臺灣參與國際經貿的空間。

總統表示，世總更是台灣跟國際接軌的重要推手。像是協助台商朋友編撰「臺商經貿投資白皮書」，給僑居地政府，來提升台商在當地的政經地位。另外，在今年5、6月，世總也組團到瑞典和巴拉圭訪問，用民間力量來加強穩固台灣的經貿外交。

總統提到，昨日台商夥伴拜訪了政府單位，包括現在招商很厲害的最強歐吉桑－沈榮津部長。相信臺商朋友對於台灣經濟現況還有未來前景，已經有相當了解，也看見台灣的競爭力。

總統說，今日在場訪賓都是在世界各地「走衝」，對於全球經濟情勢都有第一手的掌握。台商朋友一定也都認同現在投資台灣最「當時」，也是最好的時機。

總統強調，這三年多來，我們積極推動法規鬆綁，改善臺灣投資環境。今年提出「歡迎臺商回臺投資行動方案」，不到半年，投資金額就突破2,500億元的目標，所以我們再更進一步，設立了5,000億元的新目標。

總統也指出，最近我們更推出「投資臺灣三大方案」，提供更多優惠，讓臺商能夠安心回臺投資。前幾天，投資金額已經突破4,520億元，如果有臺商一起來投入和幫忙，相信一定能達到新目標。

總統也表示，對於臺商關心的課稅問題，我們制定了「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，這個月初已經在立法院三讀通過。希望透過實質租稅優惠，引導臺商朋友匯回海外資金，調整全球投資布局，促進臺灣經濟發展。

(中時 )