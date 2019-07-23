市面上美妝品眾多，常見的凡士林、唇膏、嬰兒油等商品都含有礦物油，雖然能防止水分流失，但引發「可能會堵塞毛孔」的疑慮。食藥署今(23)日表示，目前研究並未發現礦物油會刺激皮膚長痘，若實際在使用相關美妝產品時仍有疑慮，可以先在局部皮膚試用，確定沒有任何肌膚不適的反應後再行使用。

食藥署今天透過「闢謠專區」指出，礦物油具有很強的封閉性保濕能力（occlusivity），能在肌膚表面形成一個薄膜，防止水分流失，而礦物油不像植物油一樣容易氧化，使得產品保存較容易。

食藥署說，礦物油較無色無味，在美妝產品上的應用性高，最常見使用礦物油的產品，包括凡士林、唇膏、嬰兒油、護膚油、髮油等，也可以從產品成分中辨識，例如標示液態石蠟（Paraffinum Liquidum）、異烷烴（Isoparaffin）、微晶蠟（Cera Microcristallina）、純地蠟（Ceresin）和地蠟（Ozokerite）都屬於礦物油家族的一員。

食藥署強調，目前研究並沒有發現礦物油會刺激皮膚長痘，若是油性、易長痘痘或粉刺的肌膚，建議可以挑選礦物油比例較低、或其他成分的保濕產品來使用。

(工商 )