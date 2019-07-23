文化大學推廣部6月28日寄發「終止勞動契約通知」給高教工會文化大學分部召集人翟敬宜、副召集人李宛澍等人，高教工會認為資方行動已有不當勞動行為的事證，今天在律師的陪同之下，向勞動部不當勞動裁決委員會申請不當勞動裁決。

為了迅速排除不當勞動行為，回復集體勞資關係的正常運作，勞動部組成「不當勞動行為裁決委員會」，透過其審理不當勞動行為案件，以保障勞工組織工會或參與工會活動的團結權、與雇主簽訂團體協約團體協商權及不當勞動行為裁決團體爭議權。據統計，不當勞動裁決出爐時間平均天數在84至134天，最長不會超過180天。

高教工會研究員陳柏謙表示，此次的違法解雇案是全台首個在高教體系中為了打壓工會，違法解雇工會召集人、副召集人等工會幹部的事件，「違法事證十分明確」，甚至還有包括一面聘用員工，卻以業務緊縮為由資遣員工等行為。

律師蔡晴羽說，去年工會剛成立，至今不到一年的時間工會仍在發展的階段，但資方卻屢屢打壓，而工會利用午休時間進行的滿意度調查，沒想到下午工會幹部就遭資遣，況且遭資遣的工會幹部績效良好、獎狀無數，這完全是妨礙工會的活動。

高教工會文化大學分部召集人翟敬宜指出，資遣信上面寫因為「勞基法11條第2項『虧損或業務緊縮』為由，要資遣他們」，但資遣前資方沒有任何的溝通，如果此次資遣成真，恐怕會打擊全台灣工會發展。高教工會呼籲勞動部，應盡速嚴懲資方，才能還遭到違法解雇與打壓的工會幹部公道與正義。

(中時 )