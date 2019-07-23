國安局官員涉嫌利用總統專機之便，走私近萬條免稅香菸入境，傳有華航高層協助預購。熟悉內情人士指出，飛機上販賣的免稅品琳瑯滿目，唯獨香菸無法預購，只能買了帶下飛機，對特殊團體有禮遇並不奇怪，但這次真的服務過頭了。

有航空公司主管指出，免稅品是空服用品處的管轄範圍，有人一口氣買了9000多條香菸，就算主管沒有管到細項，但單日營業額暴增，「主管不知道？鬼都不信！」

據悉，飛機上的免稅品項非常多，包括酒都可以預購，唯獨香菸礙於《菸害防制法》規定，是由空服員另外提供一張單子讓乘客選購，限定現場購買帶下飛機，不可以提前預購。此外，若乘客購買超過一條，空服員會提醒入境規定，若乘客堅持超額購買，空服員不會阻止，但也不可能到9000條這麼離譜。

該主管說，免稅品是高單價物品，航空公司為避免遺失，不會放在外站，而是預購的旅客返程時，公司提早把貨放在該班機上面，返航途中再交給旅客，這類物品進、出都要申報，由海關檢查後蓋章。

他認為，如果這次總統專機出訪，華航沒有向海關申報就算了，若是有申報，海關還放行，那整套系統的問題真是大了。

(中時 )