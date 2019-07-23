傳統的豆花加上黑糖漿，就是完美好味道。（廖志晃攝）

南投市「禾豆坊」以非基因改造黃豆，製作豆腐、豆花等產品，並且以鹽滷取代石膏，完全不使用防腐劑；負責人曹民翰以「返樸歸真」為宗旨，強調天然、健康、無負擔是永遠的飲食趨勢。

曹民翰原本當業務員，必須東奔西跑，而且業績時好時壞很不穩定！因此，向舅舅學習製作豆腐的技藝，回到南投創業，每天凌晨1點就開始工作，清晨6點半製作完成，早上7點開賣，堪稱披星戴月做苦工，經過3年多，在南投闖出名號。

因為強調天然健康，曹民翰使用加拿大進口非基因改造黃豆，凝固的過程以鹽滷取代石膏，全手工製作的豆類製品，成品就是不一樣，雖然價格略高，但是一分錢一分貨，仍然受到消費者的肯定。

禾豆坊的豆花，就是純粹的豆花，沒有添加調味料，或者任何薑汁、花生等裝飾配料，而是保存原本的味道，唯一使用的黑糖醬汁，還是曹民翰依循傳統古法熬煮而成；豆花入口滑順，帶著黃豆的清香，黑糖醬汁更有畫龍點睛之妙。

店名：禾豆坊

地址：南投市大同街154號

電話：0930-620695

營業時間：早上7點到下午6點（周2公休）

售價：豆花1碗25元

(中時 )