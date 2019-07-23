台鐵局長張政源（左三）等人也前往醫院為謝沛帛慶生。（李忠一攝）

台鐵局長張政源（右）為謝沛帛慶生後，還與謝一起組合玩具，並允諾台鐵會負起完全責任。（李忠一攝）

去年10月21日在宜蘭新馬站發生普悠瑪列車翻覆意外，造成18死逾200人輕重傷，當時年僅6歲的謝沛帛昏迷、傷勢嚴重，在羅東博愛醫院等醫療團隊的努力下好轉，今天（23日）他在醫院度過7歲生日，謝沛帛說，希望快快好起來，能早日上學，台鐵與院方送他蛋糕與玩具，祝他生日快樂，台鐵局長張政源讚譽謝沛帛是「小勇士」，也允諾台鐵會全力協助，會負起完全的責任。

今天過7歲生日的謝沛帛，是普悠瑪意外中年齡最小的傷患，也是目前還在羅東博愛醫院住院的傷者，院方準備蛋糕與玩具，與他一起唱生日快樂歌，隨後台鐵局長張政源也抵達醫院關心。

謝沛帛說，他喜歡跑步與踢足球，希望能快快好起來，想去上學。照顧他的外婆說，外孫天天都有進步，希望他能健康快樂。

羅東博愛醫院醫療副院長謝有丁表示，謝小弟一開始處昏迷狀態，傷勢嚴重，經過各家醫院的努力，回到羅東博愛醫院後，意識變得比較清楚、可以對答，但還有些認知功能等障礙，未來謝小弟回到學校後，還是需要跨團隊協助。

張政源表示，台鐵對家屬的照顧是無微不至，且派專人來協助，還在住院的謝小弟會以個案來處理，台鐵會負起完全責任，最大的期望是盼謝小弟能恢復到正常的狀況。

(中時 )