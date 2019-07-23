美國國務卿蓬佩奧22日宣布，美國對大陸國營石油進口商珠海振戎公司實施制裁。原因是美國認為該陸企「違反了美國對伊朗的石油購買禁令」。受到美國制裁的不僅有珠海振戎公司，該公司總經理李右民也上榜黑名單。據外媒報導，大陸今年前5個月已從伊朗進口約1200萬噸原油

此消息是在蓬佩奧於佛羅里達州的一場演講中公布，蓬佩奧表示，「李右民和其公司接受了伊朗方面的原油，違反了美國的法律」。

據報導，大陸向伊朗進口的石油，珠海振戎和大陸國營企業中國石化就占了幾乎全部。據外媒報導，大陸今年前5個月從伊朗進口約1200萬噸原油。且部分原油卸載到「保稅倉儲油罐」，沒有通過大陸海關，可能是為了避開制裁實施的關係。

制裁大陸珠海振戎公司，成為美國和伊朗之間緊張關係的最新事件。日前，美國總統川普表示，與伊朗談判越來越難。伊朗日前宣布逮捕了17名伊朗公民，其中一部分被判死刑，他們被伊朗政府認為與美國中情局在伊朗部署的間諜網絡有關。

美國總統川普在2018年宣布不再承認於2015年簽署的伊朗核協議，此後恢復了一系列對伊朗制裁，愈發嚴苛。在這一背景之下，2018年11月開始，從伊朗方面購買石油的國家，無一例外，都有可能受到美國的制裁。

作為伊朗原油出口的重要國家之一，大陸也不能倖免。本次受到美方制裁令的珠海振戎公司是大陸從伊朗採購石油的重要載體。對此，蓬佩奧表示「美國一直都強調，制裁令肯定是要推行下去的，美國不會寬容錢源源不斷地抵達伊朗伊斯蘭革命領袖的手中，在他獲取金錢的同時，美國的士兵正在付出生命的代價」。

(中時 )