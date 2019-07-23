近日香港抗議示威不斷，對於示威者衝擊中聯辦事件，曾任香港保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀23日表示，雖然事件沒有人命傷亡，但「政治涵義大」恐影響中央對港政策。對於香港抗議衝擊不斷，他表示，希望不需要出動解放軍駐港部隊應付示威。

有大量網民質疑，港特首林鄭月娥22日現身記者會時，先提衝擊中聯辦，後來才提元朗傷人事件，顯示港府認為中聯辦建築比市民人身安全重要。對此葉劉淑儀23日接受港台節目訪問時稱，雖然事件沒有人命傷亡，但政治涵義大。因為如果港府無法保護屬於中央的大樓，會影響中央對港府觀感，或影響對港政策。

面對近期香港抗議衝擊不斷，葉劉淑儀表示，希望不需要出動解放軍駐港部隊應付示威，擔心有人不斷衝擊是強迫駐港部隊出動，相信中央及港府都會避免此情況出現。

被問及市民對警隊信心方面問題，葉劉淑儀稱，現時是非常時期，警方要應付多場示威大型衝突，希望市民體諒。她又呼籲市民不應只針對元朗單一事件，而應該全面公平審視警方最近一個多月以來的表現，形容警方已疲於奔命工作，不要因為一兩件事件就對說警方失去信心。

提到當晚警方人手部署問題，葉劉淑儀稱，要明白當日有不少警力集中在港島處理遊行及後續衝突，相信有不少元朗警力可能被調往港島。她亦為當時兩名調頭離開的在場警員辯護，稱他們沒有防暴裝備，故面對大批持棍者難以即時處理，故須調動警力增援。

(中時 )