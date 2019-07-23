「亞洲身心障礙桌球錦標賽」首度在台灣舉行，也是台中第一次主辦國際身障運動賽事，是各國好手進軍2020東京帕奧的重要資格戰，吸引亞洲各地19個國家地區、277名選手角逐；23日在靜宜大學正式開賽，副市長楊瓊瓔出席活動祝福每位選手都能展現平時練習的成果，也歡迎大家在比賽之餘，順道走訪台中名景、品嚐在地美食，將美好的回憶帶回家鄉。

「2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽」自23日起至27日連續5天在靜宜大學舉辦，開幕活動由後龍國小扯鈴表演及原舞曲原住民舞蹈等在地文化表演熱力開場；楊瓊瓔、台中市身心障礙體育總會理事長暨市議員陳清龍、市府運動局長李昱叡、中華民國殘障體育運動總會理事長王才翔、國際桌球總會技術委員池新蓮、中華台北帕拉林匹克委員會秘書長吳倫閑等人共同為賽事揭幕。

「台中是運動城市！」楊瓊瓔表示，今年是台中熱鬧的一年，不僅有全國原住民族運動會，還有這場由國際總會核可的單項運動亞洲身心障礙桌球錦標賽，也是台中第一次主辦的國際身障運動賽事，吸引亞洲277名選手、116位職員與35位國際裁判等賽務人員參加，中華台北代表隊則派出2018年世界團體錦標賽金牌選手林晏弘等27名好手出戰，力求留下獎牌。

楊瓊瓔強調，台中是座充滿活力與熱情的城市，非常樂意主辦各種體育賽事，期盼藉此讓國際看到台中之美，歡迎大家在比賽之餘，順道走訪台中的風景與古蹟、品嚐在地美食，將美好的回憶帶回家鄉。

台中市身心障礙體育總會理事長、市議員陳清龍說，這一次爭取比賽的主辦權過程中，台中打敗泰國、韓國、中國大陸，成功獲得帕運指定的亞洲錦標賽，非常不簡單，是國際桌球總會對台中作為主辦城市的肯定，不僅於此，這次總共邀請到19個國家地區、277位選手參賽，參賽人數打破歷屆的亞洲身心障礙桌球錦標賽的紀錄，值得肯定。期待賽事圓滿成功，奠下台中舉辦國際運動賽事的能量。

(中時 )