清大教授黃一農透過「e考據」，證實除了《紅樓夢》，曹雪芹還有8卷工藝文稿。（徐養齡翻攝）

清代小說家曹雪芹曠世巨作《紅樓夢》，經清華大學歷史研究所特聘教授黃一農以「e考據」方法，從文中抽絲剝繭，發現曹不只是小說家，還是風箏達人、園林大師、烹飪名廚，還寫工藝教材《廢藝齋集稿》幫助殘疾人士學習一技之長。

時間回逤到1973年，紅學家吳恩裕發表文章，指《廢藝齋集稿》作者自序落款「芹圃曹霑」，應為曹雪芹佚著，引發紅學界的重視與討論，但因原稿早已佚失，正反意見爭議不休，半世紀以來始終未有定論。

黃一農結合傳統文史考據及大數據科技的「e考據」研究這件文史懸案，從《廢藝齋集稿》中的《南鷂北鳶考工志》，詳細紀載製作各式肥燕、瘦燕、比翼燕、雛燕風箏的步驟方法，並附墨線圖、彩圖、歌訣等。透過這些彩圖，也更能想像《紅樓夢》第70回賈寶玉放風箏的場景。

黃一農表示，《廢藝齋集稿》一套共8冊的工藝書，分述刻印、風箏、編織、製模、織補、印染、園林及烹飪8門技藝，乍看之下並不特殊，但仔細研究後，發現是曹雪芹的著作，說明他不僅是跨時代小說家，更是1位幫助殘疾人士的人道主義者。

黃一農在這次的跨時空查案過程中，還發現曹雪芹與電視劇《延禧攻略》中的傅恆為姻親，因傅恆與曹雪芹二表哥福秀都娶了納蘭氏姊妹而成為連襟。

黃一農為此發現撰寫「曹雪芹《廢藝齋集稿》的證真」，此項重大考據發現獲得學術界認可，發表在北京中國藝術研究院出版的《中國文化》期刊中。

(中時 )