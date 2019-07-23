台灣基進今天召開記者會指出，國軍的團體意外險近10年來全數由旺旺集團旗下的「旺旺友聯產險」承包，上至總統府軍職人員，下至一般國軍役男，其個資全握旺中手上，此情形將讓國安面臨紅色風險，要求國防部出面說明及撤換投保公司。對此，國防部表示，旺旺友聯產險符合決標廠商資格，也無國軍官兵個資外洩情事。

國防部指出，國軍團體意外保險係依「政府採購法」辦理公開招標，經查承保公司為經濟部合法登記廠商，並非屬經濟部投資審議委員會公告之陸資來臺投資事業名錄廠商，且本案契約已明確律定排除陸資廠商參標，並要求完成保密切結，符合決標廠商資格。

國防部強調，國軍團體意外保險依官兵總人數辦理加保，投保名冊並未交付承保公司存查，亦未提供官兵個資；保險理賠則採個案方式辦理，僅於意外出險始提供資料申辦；另承保公司亦受金融監督及《個人資料保護法》規範，故無國軍官兵個資外洩情事。

(中時 )