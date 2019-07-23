台南市先進運輸系統綠線引發爭議，市府交通局23日在市政會議進行專案報告時，公布5條綠線替代路線，將進一步於9月間舉辦分區說明會，傾聽民意。

台南市長黃偉哲表示，綠線捷運在路線的研擬過程，應該納入在地居民與公民團體的意見，不論是社群網站還是實體的說明活動，不要放棄任何一個與民眾達成共識的機會。目前通過議會審議的第一期藍線綜合規畫、第一期藍線延伸線及紅線可行性研究等3案，請交通局積極辦理規畫與招標，並持續向市民公布進度，讓市民持續思考與想像，先進運輸系統對城市發展的重要性。

交通局代理局長熊萬銀指出，台南市先進運輸系統綠線可行性研究，2017年4月經行政院核定納入「前瞻基礎建設計畫」軌道建設計畫，2018年7月交通部同意補助第二期特別預算費用共1.16億元，辦理優先路網藍、綠、紅線規畫作業（其中綠線綜合規劃費用0.5億元）。

熊萬銀表示，綠線規畫是從平實轉運站經台南火車站至安平，長度約12.69公里，共設18個車站、1個機廠，其重要性為串聯三城（普羅民遮城、熱蘭遮城、成功大學大學城），並與台鐵、第一期藍線串接成路網，紓解交通瓶頸。今年3至4月辦理8場民眾說明會，因成功至西門路段民眾有異議，因此重新規畫替代路線，選擇20公尺以上道路為優先，且具經濟性、可行性，經費、長度與原路線相近的5項方案。

5方案分別為：方案A：公園南、海安路段，總長約12.8公里；方案B：公園南、海安、民生路段，總長約11.5公里；方案C：公園南、臨安、民生路段，總長約11公里；方案D：健康、大同路段；總長約12.4公里；方案E：公園南、海安、和緯路段，總長約12.7公里。預計8月先舉辦專家論壇，9月辦理替選路線分區說明會，增加民眾參與，取得多數共識。

(中時 )