吳鳳神話目前已不存在於國小教科書。（林良齊攝）

原住民族25年前從「山胞」正名為「原住民族」，為了迎接25周年，原住民族委員會與國家圖書館策劃「還原正名：台彎原住民族正名24週年主題特展」，曾參與原住民族運動的原民會主委夷將‧拔路兒回憶，正名運動從35年前組成台灣原住民族權利促進會時正式使用「原住民」名稱，歷經10年的努力才把原住民名稱列入憲法中。

原權會創會會員之一的泰雅族歌手雲力思歌聲揭起此次展覽的序幕，除了唱出優美的歌聲外，也一同帶領2位年輕族人共同吟唱古調及傳統樂曲，希望讓大家看到原住民的名字從何而來。

除了推動正名運動外，原權會也曾參與「打倒吳鳳神話」等運動，率領打倒吳鳳神話的鄒族牧師石明雄表示，小時候他曾經演出「我們尊敬的吳鳳」，長大後發現吳鳳神話是鄒族人很重的包袱、也是對原住民的汙名，20多歲時拉倒吳鳳銅像、撕掉國小課本，終於在1988年從吳鳳鄉更名為阿里山鄉。

夷將說，在修憲時曾經一度要把原住民稱為「早住民」、「先住民」，但遭反對後，終於在1994年修憲把原住民納入憲法中，1996年立法院通過「行政院原住民委員會組織條例」，同年成立「行政院原住民委員會」，在1997年修憲時再正名為有集體權屬性的「原住民族」。

原民會表示，正名運動的歷史，是台灣社會共享的珍貴資產，每年的「原住民族日」都帶領國人回顧台灣歷史。此次特展名為「還原正名」，就是希望能夠還原正名運動的歷史，讓這塊土地上的人民體認族群間的理解和尊重，也因此更此的欣賞與友善對待。

「還原正名：台彎原住民族正名24週年主題特展」從即日起在國家圖書館文教區1樓展至8月11日為止。

(中時 )