◎華航高層綠油油 護航免稅菸闖關？

國安局官員利用總統專機之便，走私9千多條免稅香菸。據了解，在蔡英文總統上任後，這種挾帶免稅菸品的情況愈來愈嚴重，除因菸價大幅上漲，利潤可觀，負責總統專機的華航高層，更因清一色是綠營「自家人」，自是睜一隻眼、閉一隻眼，還配合出貨。

◎謝龍介質疑 走私菸供綠營送樁腳

太離譜了！總統府侍衛室少校吳宗憲涉嫌利用陪同蔡英文總統外交出訪機會，走私免稅菸品，數量之多，讓辦案人員驚訝吳等人實在大膽。據了解，調查局在接到立委黃國昌檢舉之前，就曾因吳線上刷卡金額過大，接獲異常金流情資，所以由經濟犯罪防制處分案，指示新北市調查處蒐證偵辦。

◎隨扈走私涉貪 最重可判無期徒刑

國安局人員走私免稅菸品案，調查局新北市調查處昨約談菸品貨主國安局人員吳宗憲及另名國安局官員、5名載菸貨車司機共10人，凌晨依《貪汙治罪條例》、《菸酒管理法》等罪移送台北地檢署。檢察官黃偉複訊後，認為吳宗憲及張恆嘉2名國安官員，涉犯《貪汙治罪條例》第4條「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品罪」，依法最重可判處無期徒刑，或10年以上徒刑，刑責相當重。

◎烤焦向日葵超吸睛 花海有秘密

避暑聖地福壽農場引進「黑心金光向日葵」，獨特的巧克力色花瓣令人嘖嘖稱奇，該品種高約150公分顯得好好拍，殺光不少網美的手機記憶體。農場表示，「黑心金光向日葵」已進入盛開期，是最佳的賞花時機，花期預計持續到8月初。

◎「震守家園」主題展 宣導防震知識

生活在台灣，地震已成為日常生活中的一環，民生公共物聯網推動小組協同國家實驗研究院國家地震工程研究中心和中央氣象局地震測報中心，今天起在蘭陽博物館舉辦「震守家園 民生公共物聯網」主題展，幫助國人習得正確的結構抗震觀念。

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(中時電子報)