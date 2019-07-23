台灣運彩單場暨場中投注場次預告(7月23日~7月30日)

1.「日本羽球公開賽」：適時提供單場投注。

球后戴資穎與甫拿下印尼公開賽冠軍的周天成，本週都將轉戰日本羽球公開賽，台灣運彩將適時提供單場投注，一起為台灣之光加油。

2.「美國職棒」：提供10場單場或場中投注。

本週鎖定波士頓紅襪4場賽事。現在排名美聯東區第三的紅襪，想要重回第二才有機會爭取外卡席次，7/23(二)、7/25(四)對戰同區排名第二的光芒；7/27(六)、7/29(一)對上同區無法撼動的龍頭洋基，台灣運彩提供單場或場中投注，一同關注。

3.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

戰績獨走的讀賣巨人本周在主場分別迎戰養樂多燕子及阪神虎。六月底與七月初巨人分別作客養樂多及阪神全部橫掃取得勝利，本週主場能否發威、取得全勝，台灣運彩提供單場或場中投注，共同關注。

4.「足球」：提供32場單場或場中投注。

國際冠軍盃本屆共12隊參賽，每隊進行3場比賽由積分最高者奪冠，比賽分別在美國、歐洲、中國和新加坡共17個城市舉行。英超兵工廠目前以2戰全勝暫居第一，本週(7/24(三) 07:00)對戰西甲皇家馬德里，如果獲勝將是冠軍的強力候選隊伍，皇馬在首戰以1：3不敵拜仁慕尼黑，必須擊敗槍手才有爭冠希望。熱刺首戰3：2逆轉擊退尤文圖斯，第2仗(7/25(四) 19:30)與首戰也獲勝的曼聯上演英超內戰，勝隊將可繼續往冠軍之路邁進。

歐洲五大聯賽8月中開鑼，各球隊目前都積極備戰，上季英超冠軍曼城今年沒參加國際冠軍盃，先到中國參加英超亞洲盃，但在決賽惜敗狼隊，接下來還要前往香港和日本踢兩場熱身賽，包括7/27(六)18:30作客對橫濱水手。上季英超亞軍利物浦在熱身賽吞下2連敗，本週還有對里斯本運動和拿坡里兩場熱身賽，就看紅軍能否漸入佳境，拿下熱身賽首勝。

德國乙級聯賽本週開踢，兩支上賽季從德甲降級的名門打頭陣。斯圖加特在上季保級附加賽不敵柏林聯，重返德甲兩個賽季後再次降級，首輪(7/27(六)02:30)對手是上季倒數第2名直接降級的漢諾威96；漢諾威與斯圖加特難兄難弟，兩隊在2015-16賽季和上賽季都攜手降級。誰能打贏揭幕戰，將為重返德甲有個好的開始。

(中時電子報)