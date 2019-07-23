軍事上有「M1A2戰車」、政治上有「民主戰車」、台大醫院也有「兒童戰車」！這是1部裝載「兒童專用運輸式擔架床」的行動兒童救護車，轉戰高雄、花蓮各地，緊急外接急重症兒童轉院到台大治療，目前已經接回近70名病童救治。

今年二月台大醫院兒童醫院急重症兒童轉院外接醫療團隊正式成立，由專責的醫護人員及兒童專屬的轉運醫療設備，讓病童在院外接時，獲得加護病房般的照護，目前已有近七十位病裡由團隊前往外接，安抵台大接受治療。

住在彰化出生只有10天的吳小弟弟因為發紺與呼吸窘迫，緊急送往急診室被醫師發現患有先天性心臟病，台大兒童醫院急重症轉院外接團隊開著「戰車」，攜帶兒童專屬的轉運醫療設備前往彰化，接吳小弟弟回台大治療，出院一個月後胖了1000公克。

台大兒童急診醫師李孟旃指出，在兒童專屬「戰車」上，醫療人員克服車內狹小空間與顛簸，一路密集監測生命徵象、給予適當藥物，2.5小時安全運抵台大醫院，立即接受困難的開心手術，讓吳小弟弟重獲新生，滿月時出院返家。

這輛「戰車」有超音波機、呼吸器、各種兒童專用藥袋、生命高端監視與移動式保溫箱，裝備是移動式，李孟旃說，這是新的醫療模式可以診斷治療、給予藥物，不像以前在救護車上只有維持生命跡象。

不過，如何將保溫箱與附屬設備的整套設備搬上「戰車」是一大工程，而且坐救護車的晃動，對早產兒更有很大影響，有時還會遇到車禍或開車急煞，加上小朋友體型小無法配合大人使用的醫療，這些都需要熟練的醫療人員做最好的處置。

台大兒童醫院院長吳美環表示，台大行動兒童救護車只接受醫療院所的轉診，這是世界的共識，針對重急症孩子，例如嚴重先天性心臟病的泩率千分1.4，很小的早產兒發生率3％，這些小朋友前去經驗多的醫院治療，會有較好的成效。

為了做好急重症兒童轉院外接服務，台大特地派出醫療團隊前往加拿大多倫多兒童醫院交流，學習培訓轉院外接的醫療模式，帶回觀念、也準備好器材，希望做到「越愈到達、越要到達」的使命！

(中時 )