孫燕姿明年迎接出道20週年，近年來人生邁入另一個階段，有了家庭和小孩改變生活習慣，但孫燕姿心裡依舊牽掛著支持多年的歌迷，為了表達對歌迷的感謝，今年以作曲人身份譜寫出對歌迷的愛，在拍MV時孫燕姿說，自己像是在偷窺歌迷們，看他們做燈牌、聽CD、買專輯，心想如果在真實生活中出現，一定會非常開心。

邁向20周年的紀念單曲〈守護永恆的愛〉，由孫燕姿譜曲，以輕快曲風呈現，孫燕姿想透過這個作品跟歌迷們說「那麼多年的支持，自己一直放在心裡，但沒有機會表達出來，有了這首歌，想好好唱給歌迷們聽。」

孫燕姿提及創作時的想法，近年邁入人生另一階段，有了家庭、有了小孩，改變了她的生活習慣，但她心裡依舊牽掛著喜歡她的樂迷們。歌詞裡「掌心貼著掌心」，就像她跟樂迷之間的溫暖關係，為了表現這份溫暖，封面也由燕姿親手動筆繪畫；在創作的同時，燕姿也從當母親的體悟，發現到，原來母親對孩子的付出，就是一種永恆的愛。

歌詞找到創作〈逃亡〉、〈世說新語〉的老戰友林怡芬負責，希望在邁入20年的特別時刻，寫出一首深刻的歌獻給歌迷，MV拍攝中，孫燕姿推開很多扇門的動作，寓意著孫燕姿的歌聲打開了每個人的心房，MV中也拍出歌迷做燈牌、聽CD、買專輯橋段，孫燕姿說，很珍惜這個屬於自己和歌迷們的時代，一路走來20年，想好好整理給大家，孫燕姿感性地說「應該不要說是歌迷，而是一起走過的一群人，在一個時間點認識，在彼此生活有一定的相互支持。」〈守護永恆的愛〉MV今(7/23)首播，數位單曲同日發行。

(中時 )