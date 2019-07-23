立委黃國昌昨踢爆昌昨踢爆，陪同蔡英文出訪的總統府侍衛室隨扈吳宗憲，在出訪前先透過華航高層在系統後台預定近萬條免稅菸，9200條菸想趁禮遇通關挾帶出境。對此，立法院副院長蔡其昌昨在臉書表示，當總統蔡英文帶領全體訪團成員在國際間努力為台灣拓展外交空間時，竟有群國安特勤人員正規畫著藉由蔡總統回國的禮遇通關進行不法情事，讓這趟外交出訪成果瞬間失焦，令人非常不齒。

蔡其昌表示，他要求法務部與相關單位務必嚴查，不能讓維護元首安全的國安最高單位，成為人民眼中「能撈就撈！能混就混！」的糟糕壞榜樣。

綠委林靜儀昨在臉書批評國安局，「查中國介入媒體和統戰的動作和反應，最好是有買菸這麼認真」，並貼照片表示「該員訂購貨品，並未上總統專機，與出訪行程無關」。

綠委趙天麟則在臉書表示，相信大家跟他一樣，對於部分國安人員利用通關禮遇進行菸品走私感到痛心與憤怒，他支持蔡英文立即撤換國安局長的決策，更要查辦到底，把惡質的陋習徹底革除。

(中時 )