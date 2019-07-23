江啟臣等38位立委聲請的軍公教年改釋憲案，日前經過憲法法庭言詞辯論後，大法官會議今決定將在8月23日下午4點，分成軍人、公務員及公立教師三部分，公布釋憲結果，這項釋憲結果影響重大。這起釋憲案也成為馬英九任命的4名大法官最後的「畢業代表作」。

日前憲法法庭辯論時，聲請人代表呼籲「國家不能沒有誠信」，這些軍人當年是相信政府，犧牲自己的時間及家庭，貢獻心力給國家，如今政府不能說沒有錢了，就要拿這些退休軍人開刀，任意變更退休俸給的計算方式，侵害他們的財產權。

(中時 )