軍公教年改釋憲 823結果出爐 13:062019/07/23 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 江啟臣等38位立委聲請的軍公教年改釋憲案，日前經過憲法法庭言詞辯論後，大法官會議今決定將在8月23日下午4點，分成軍人、公務員及公立教師三部分，公布釋憲結果，這項釋憲結果影響重大。這起釋憲案也成為馬英九任命的4名大法官最後的「畢業代表作」。 日前憲法法庭辯論時，聲請人代表呼籲「國家不能沒有誠信」，這些軍人當年是相信政府，犧牲自己的時間及家庭，貢獻心力給國家，如今政府不能說沒有錢了，就要拿這些退休軍人開刀，任意變更退休俸給的計算方式，侵害他們的財產權。 (中時 ) #軍公教 #結果 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院：去年剛調薪 今年物價穩定 明年軍公教不調薪 17:312019/07/19 政治 明年軍公教不調薪的理由有這些 18:032019/07/19 財經 政院拍板 軍公教明年不加薪 04:092019/07/20 財經要聞 政院拍板 軍公教明年不調薪 04:102019/07/20 生活新聞 色雇主逼印籍女看護為他洗雞雞 結果GG了 07:332019/07/21 社會 陳其邁高雄勘災 他狂笑：自以為撿到槍 10:042019/07/21 政治 「地面最帥排長」近況曝光 網興奮：不用報名當兵了！ 14:292019/07/22 娛樂 軍公教明年不調薪 洪孟楷4字點破民進黨手段 14:572019/07/22 政治 國泰金：超過25％民眾估台股高點破1萬1千點 17:492019/07/22 財經 穩步邁上填息路 明泰新應用布局 開花結果 04:102019/07/23 產業．科技 社會熱門新聞 走私9800條香菸 總統隨扈吳宗憲正面曝光 - 社會 第一次見男友「香蕉」 女大生2字評語網笑翻 - 社會 軍公教年改釋憲 823結果出爐 - 社會 - 中時 獨家》隨扈走私案 國安會秘書長李大維辦公室也團購 - 社會 獨》陸軍一日兩起意外 折損2士兵 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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