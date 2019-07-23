國安局人員昨遭時代力量立委黃國昌爆料，利用蔡英文總統出訪期間私帶免稅菸高達9800條，總統蔡英文聞訊震怒，讓國安局長火速請辭。對此國民黨台北市議員徐弘庭就在臉書呼籲，除了這次事件，他希望大家重視民進黨大舉「寄生華航」的狀況，並列出華航內部有部分高層是民進黨政要的親信。

對於黃國昌指控，華航發言人劉朝洋先是在昨(22日)受訪表示，此案與高層無關，純粹是搭機前透過網站預訂免稅品，回國後再領取，沒有外傳高層幫忙保管菸品的情事，華航現也正配合調查。黃國昌今再質疑華航高層公然說謊，依規定這批免稅品應該在飛機上，若在貨艙須依規定申報，但卻沒有申報，代表華航沒有依照程序辦理，華航高層責無旁貸，更要董事長下台負責。

徐弘庭今在臉書發文表示，除了這次的事件，也要呼籲大家重視民進黨大舉「寄生華航」的狀況。從主導專機任務、是曾任邱義仁機要的資深副總羅雅美，負責免稅品的空品部副總邱彰信，是立委邱議瑩的弟弟，存放免稅菸的華膳空廚董事長是葉菊蘭，主持專機會議的董事長兼總經理謝世謙。

他不禁質疑，主要管理階層都是如此名單，不知道副主管職以及基層幹部跟員工，是不是也有如電影寄生上流一樣，從英文家教到美術老師到司機到管家，通通包辦了！

對此，網友紛紛留言表示，「2020民進黨下臺後，記得要清乾淨，一個都不能留。」、「牽扯的人可真多！」，更有網友調侃「國安局長調升菸酒公賣局長、總統府侍衞長調升總統牌香菸長」。

(中時電子報)