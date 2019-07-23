時代力量立委黃國昌昨踢爆，國安局特勤吳宗憲利用職務之便，涉嫌夾帶香菸入關，風波越演越烈。《做工的人》作家林立青也針對此事分享個人看法，他提到，10幾年前，劉墉就寫過一系列「我不是教你詐」，其中有一篇就是「大使的後送行李」，他感嘆，這本書當年被廣大公部門推薦，「看來每個政黨都沒認真讀書」。

林立青稱，劉墉當年的「大使的後送行李」就揭露職務之便的陋習。他當時就是透過那篇文章，才了解到原來外交使節的行李可直接通關，這系列的書當時被廣大公部門推薦，「很可惜的，沒有人去認真討論如何應對，政黨輪替已久，看來每個政黨都沒有認真讀書」。

底下網友也紛紛留言，「這次事件的層級根本不同」、「不是預言，而是歷史悠久、行之有年，趁機整頓也好」、「當主管的縱使知道也不敢反對，那會讓屬下離心離德」。

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(中時電子報)