總統府侍衛室少校吳宗憲，利用總統蔡英文出訪友邦機會，挾帶走私9800條香菸，上面還貼有「VVIP」的便條，遭立委黃國昌踢爆，成為在國門前發生的醜聞。資深新聞工作者溫紳（本名蔡漢勳）在臉書發文說，這是國安系統內鬥，循華航內部進出貨「特准」者追查，尤其是那張所謂「VVIP」的便條，就完全不符制式作業SOP! 難怪露餡。

黃國昌踢爆時指出，吳宗憲透過華航高層預定了9千多條香菸，這批香菸更儲放在華航倉庫中，上頭還貼上了「VVIP」，等到22日總統專機抵台後，再透過華航人員從倉庫內拿出來，混入總統專機的行李內，意圖透過通關禮遇的方式挾帶走私入境。

溫紳在臉書上連續發文說，立委揭弊只是「立威」打知名度，換成是探員或關務員截獲則除了記功昇遷、可能還有鉅額獎金入袋？只是，這案子的「後遺症」是拉下國安局長和「擠掉」侍衛長，甚且還傳聞可能「波及」國安會秘書長？以及華航的董事長，簡直就是翻兩番「雙殺」！究竟是何方高手出招透過立委ㄧ刀封喉？這個「高人」～在台灣鬥爭史罕見！賞了當局「下馬威」。

他並說，其實，不難「循線」探索此次國安系統內鬥的眉角？或者循華航內部進出貨「特准」者追查，尤其是那張所謂「VVIP」的便條，就完全不符制式作業SOP! 難怪露餡。

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(中時電子報)