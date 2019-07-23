「完美女神」Angelababy(楊穎)與男神黃曉明結婚4年、遇有一子「小海綿」，然婚後仍繼續演藝工作且成績更上一層樓的兩人，卻屢傳婚變，日前更爆出男方將官宣離婚消息，加上夫妻倆日前出席活動時互動有些疑點、Baby這陣子頻發「心靈雞湯文」等，因此即使事後雙方否認了離婚消息，但仍讓外界止不主的擔心，而風波不止這件，近來有網友流出Baby現身機場的影片，混亂中她疑似遭保全粗魯對待，影像讓不少粉絲看了不開心，引爆熱議。

近來微博瘋傳一段Angelababy的短片，畫面中Baby穿著黑色T恤、運動鞋並戴帽，雖然穿著低調現身機場，仍遭粉絲追逐及民眾包圍，場面看起來有些混亂，而Baby身旁有保全及工作人員保護，只見一名保全時而輕拉她的手臂、時而以手掌護衛她背部前進，過程中似乎有些推擠，被粉絲看見後喊話：「別推她好嗎」，保全則直率以「我沒推她」、「我推她怎麼了？」回應之，而影片曝光後有不少粉絲覺得保全的言行不慎恰當，因此在網路上掀起風波。

Baby疑似遭保全推擠的影片流出後，網路上出現兩極化聲浪，一派人對偶像被粗魯對待而感到不滿，甚至氣到對該名保全祭出人身攻擊，但也有另一派網友覺得保全只是盡責在維持baby的安全，怕發生踩踏意外，至於推擠可能只是畫面混亂產生誤會，眼見風波越演越烈，Angelababy也出面給出回應，表示：「可能是天太热了，大家都上火吧，下雨降降温，互相理解就好了」，等同為保全緩頰，釋出希望事情落幕的心意。

(中時電子報)