總統蔡英文出訪友邦為台灣拚外交，沒想到就在凱旋歸來之際，竟驚爆國安局官員吳宗憲趁著陪同蔡英文出訪，違法訂購9800條，市價高達645萬的香菸回台，等於狠狠打臉蔡英文！由於時代力量立委黃國昌揭發此弊案時機敏感，有媒體推測可能跟華航內部爭奪華航總經理一事有關。

據悉，華航董事長謝世謙於今年4月2日上任後，還身兼華航總經理、華信航空董事長二職，但因工作量過大，因此交通部正尋覓適當的總經理接替人選。而交通部此次選拔希望能從華航內部的高階主管中選拔，分別是張揚、高星潢、王宏、羅雅美、王正明這五位資深副總，其中與綠營關係深厚，並曾任國安會前秘書長邱義仁機要秘書的羅雅美呼聲最高。

據《信傳媒》報導，在黃國昌爆料私菸案的前一天，有媒體就披露華航將從高階主管內選拔一位合適人選任職華航總經理的新聞，時間點顯得非常敏感。《信傳媒》引述一位熟知交通體系的人的觀點，表示私菸案會選在這個時間點，恐怕和內部爭奪華航總經理大位有關。不過亦有其他說法，這事件起因有可能跟國安局和調查局內鬥相關；甚至更有傳言稱，私菸案爆發可能跟國稅局提高檢舉獎金有關。

不管事實真相為何，如果民進黨不好好處理私菸醜聞，不僅小英的外交成果化為灰燼，更將嚴重打擊小英的聲望和支持度，難怪有綠營人士憂心忡忡表示，「私菸風暴若再擴大，就換柯文哲就撿到槍了。」

不過，黃國昌表示，這次爆料者和華航內鬥以及國安內鬥無關，但他絕不會說出這名爆料者是誰。

★中時電子報關心您：吸煙有礙健康！

(中時電子報)