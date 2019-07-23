桃園市政府、桃園監理站7月首度透過VR虛擬實境模擬機車路考，負責執行的龍華科大文化創意與數位媒體設計系教授許峻嘉表示，「桃園市政府機車安全駕駛學習遊戲合作推廣計畫」，首度將初考照課程結合VR虛擬實境眼鏡及手機，透過模擬體驗道路考試互動模式，增加課程活潑度及考生參與感，建立考生良好駕駛態度與騎車習慣。

該計畫運用VR實境眼鏡及手機，將虛擬道路考試項目納入實境影片中，為機車初考領考生模擬實際騎乘機車道路考試體驗，考試規則視道路狀況轉彎打方向燈、路旁起駛擺頭、減速慢行、變換車道等項目，模擬項目扣分標準比照機車道路考試，未達70分者，判定不合格，作為實際機車道路考試之預先練習經驗。

桃園監理站表示，現在正值暑假學生考照高峰期，該計畫結合機車考照課程融入VR眼鏡及手機版本，本月初首度於桃園監理站舉辦2場次，在虛擬道路考試項目納入實境影片，扣分完全比照路考，也能作為實際路考前的預先練習，未來將會持續辦理。

(中時 )