現代人壓力大，抑鬱症、焦慮、失眠等的問題人越來越多。近年，美國有千所大學都著手進行解壓計畫，開放學生跟貓、狗或兔子等動物互動，以協助減壓，更有大學在期刊上發表實驗結果，證實與動物互動能降低人體內壓力荷爾蒙含量，並且只要10分鐘就有顯著成效。

美國華盛頓州立大學（WSU）人類發展系副教授Patricia Pendry在《AERA Open》期刊上發表研究成果，實驗結果只出當學生和動物互動後，一種名為「皮質醇」的壓力荷爾蒙，出現明顯降低。

實驗團隊將249名受試大學生分為4組，分別進行動物互動（animal visitation programs）簡稱AVP的實驗，第一組是動手AVP，可撫摸貓、狗並隨心所欲和牠們玩10分鐘；第二組AVP觀察，觀看其他人撫摸動物；第三組則是AVP幻燈片，觀看同一批動物的投影片，而第四組則是候補名單。這4組人都在沒有手機或其他事物的影響下，各做這些事情10分鐘。

研究團隊發現，和先前蒐集受試學生早上醒來的唾液相比，學生直接跟動物互動後，唾液中的「皮質醇」明顯較少，其他並非直接和動物互動的學生「皮質醇」也有或多或少減少，Patricia Pendry表示，「這些學生和動物互動後，有助於他們體驗到更積極的情緒，也有助學生調節壓力」。

(中時電子報)