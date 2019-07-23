針對國安人員透過華航非法購買菸品一案，交通部昨日下午要求華航徹查此事，部長林佳龍稍早也發出嚴正聲明，對此案絕不護短，而華航的疏失跟責任，「究責無上限」。

林佳龍表示，已要求華航徹底展開行政調查，並配合檢調單位偵辦，關於這種違法行為，交通部要求華航釐清歷年的狀況，並對外說明。

(中時 )