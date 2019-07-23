交通部要徹查華航 林佳龍：究責無上限 14:032019/07/23 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安局官員利用總統華航專機之便，走私9千多條免稅香菸。(圖/中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對國安人員透過華航非法購買菸品一案，交通部昨日下午要求華航徹查此事，部長林佳龍稍早也發出嚴正聲明，對此案絕不護短，而華航的疏失跟責任，「究責無上限」。 林佳龍表示，已要求華航徹底展開行政調查，並配合檢調單位偵辦，關於這種違法行為，交通部要求華航釐清歷年的狀況，並對外說明。 (中時 ) #華航 #林佳龍 #交通部 #單位 #檢調 也許您會感興趣 推薦閱讀 13處最髒海岸 環保署召集各單位清理 16:262019/07/20 生活 兩岸航線核備 交通部將徵詢陸委會 16:302019/07/20 生活 兩岸客運航線准駁 須徵詢陸委會 04:102019/07/21 生活新聞 林佳龍申報財產 身家近3億元 10:542019/07/22 政治 綠媒轟中市府收留落選藍議員 網：行政院 15:372019/07/22 政治 強化地方治安 張錦豪爭取增設派出所 18:322019/07/22 社會 高層介入幫買香菸？華航撇清：不會管這種事 18:382019/07/22 生活 快評》高層知法犯法 華航能推得一乾二淨？ 18:382019/07/22 生活 蔡總統出訪爆走私菸案 國安局長彭勝竹請辭獲准 20:042019/07/22 政治 華航否認協助走私菸 羅友志揭真相譙4字 11:022019/07/23 生活 生活熱門新聞 張善政問9千條菸抽多久？網神回 - 生活 私菸案知情？小英出訪都她統籌 - 生活 - 中時 全球死因18％是高血壓 每天2顆它降血中膽固醇 - 生活 北部午後大雷雨 彭啟明：最快這時間有颱風 - 生活 原住民族正名25年 今辦展回憶 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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