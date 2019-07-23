長庚醫院表示，透過台灣本土自力的測試，可降低抗幅射測試所需預算，減少運輸的不便。（林周義攝）

太空電子元件做測試，不需再往國外送！林口長庚醫院、長庚大學今與國研院簽署合作協議書（MOA），正式結盟太空計畫合作夥伴。該團隊將利用質子治療中心的實驗室，以放射束線照射電子元件，模擬零件使用週期，確保發射的衛星能順利完成任務。

質子治療是全球最先進的癌症治療方式之一，然而高能質子照射除應用於醫學研究，還可應用於電子業、太空產業、國防及通訊業等。長庚大學校長包家駒表示，商用、軍規使用的微晶片、電子產品，皆需經過嚴格的抗輻射測試，目的是讓產品不受高能粒子影響造成訊號錯誤，保持正常運作。

國研院太空中心主任林俊良指出，太空環境相當險峻，各種天體會向外輻射電磁波，甚至是高能粒子。一旦高能粒子照射在矽晶片上，將形成不可預測的電流，進而改變電子元件的信號，造成系統功能失常或損壞。

行政院今年核定第三期「太空科技長程發展計畫」，10年需發射10枚衛星。為了不讓衛星壽命減短，國研院與長庚醫院合作，今簽署MOA。為此，長庚醫院建置「粒子物理暨照射核心實驗室」，透過放射束線照射電子元件，模擬太空環境及電子元件使用週期，通過抗幅射測試即可用於衛星。

長庚醫院表示，透過台灣本土自力的測試，可降低抗幅射測試所需預算，減少運輸的不便，並增加測試排程的彈性。該實驗室未來亦可提供地面、高山、飛行高度的微電子抗輻射測試，甚至帶動航太電子產業的發展。

(中時 )